Лукашенко о войне с Украиной: "Максимум 3-4 дня. Автоматы деревянные... Там некому против нас воевать. Володя Зеленский трухнул"
Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил в разговоре с российским телевизионным пропагандистом Владимиром Соловьевым, что Украина, по его мнению, не сможет успешно противостоять войску России и Беларуси
Отрывок их беседы пресс-служба Лукашенко обнародовала вечером в субботу, 5 февраля 2022 года, на ведомственном ТГ-канале "Пул первого", передает Еспресо.TV.
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"Эта война будет продолжаться, Володя, ну максимум 3-4 дня", - заверил Соловьева Лукашенко.
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"Там некому будет против нас воевать. Те, которых показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон эту тренировку. И покажем", - добавил правитель Беларуси.
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При этом Лукашенко высмеял президента.
"И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул и: "Хлопцы-хлопцы", - сказал Лукашенко.
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