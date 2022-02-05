Лукашенко о войне с Украиной: "Максимум 3-4 дня. Автоматы деревянные... Там некому против нас воевать. Володя Зеленский трухнул"

Отрывок их беседы пресс-служба Лукашенко обнародовала вечером в субботу, 5 февраля 2022 года, на ведомственном ТГ-канале "Пул первого", передает Еспресо.TV.



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"Эта война будет продолжаться, Володя, ну максимум 3-4 дня", - заверил Соловьева Лукашенко.

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"Там некому будет против нас воевать. Те, которых показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон эту тренировку. И покажем", - добавил правитель Беларуси.



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При этом Лукашенко высмеял президента.



"И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул и: "Хлопцы-хлопцы", - сказал Лукашенко.



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