Лукашенко носит очки, не выдерживает жару, едва ходит и испытывает проблемы с сосудами. Но показывать этого нельзя, – видеоинженер госСМИ

Об этом со ссылкой на оппозиционного вещателя передает Еспресо.TV.



"Есть несколько четких установок, когда снимаешь Лукашенко. Я помню, когда он приезжал в поля, лет 5-7 назад, у него почему-то из носа шла кровь. Он очень не любил жары. Обычно такие вещи не снимались, или если и снимались, то тут же на месте камера затиралась, чтобы случайно эти кадры никуда не попали.



Все операторы знают несколько простых установок: Лукашенко не снимать в очках, в которых он сидит на совещаниях, потому что у него слабое зрение, не снимать лысины, потому что он у нас ходит с огромной шевелюрой. Видимо, комплексы у человека. Давнее указание такое: у нас руководитель страны как бы с волосами. Никто как бы не в курсе, наверное, что он давно уже облысел. Если эти кадры попадают, то их нужно вырезать", - говорит Максимов.



Также, по словам видеоинженера, сам провозглашенный правитель Беларуси имеет серьезные проблемы со здоровьем и совсем не соответствует образу спортсмена, который из него создает пропаганда.



"Например, когда Лукашенко выезжает на лед, он просто держится за спину вратаря, и тот его катит, как на коляске. Человек не может двигаться. Или охрана под руки ведет. Все вещи, естественно, вырезаются, делают проходку мощную секунд на 20-30 ", - отмечает Михаил Максимов.



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Кроме того, у Лукашенко больны сосуды.



"Фактически на всех личных планах видно, что Лукашенко подкрашивают. У него очень активная стадия купероза, это когда на лице видны мелкие кровяные капилляры. Монтажист все закрашивает.", - говорит видеоинжинер.



Поэтому многие кадры со спортивными "достижениями" Лукашенко являются следствием художественной постановки с участием других лиц.



"Есть очень забавные моменты. Например, надо показать, как Лукашенко забивает, но кадры настолько сомнительные… Я помню, когда вернули операторов, чтобы пересняли бросок. Это просто была подстановка. И не Лукашенко сам перебрасывал, а какие-то сотрудники администрации диктатора. Для больших экранов он даже умеет играть в баскетбол!", - подчеркивает бывший участник пресспула Лукашенко.





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