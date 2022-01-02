Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Лукашенко носит очки, не выдерживает жару, едва ходит и испытывает проблемы с сосудами. Но показывать этого нельзя, – видеоинженер госСМИ

Лукашенко носит очки, не выдерживает жару, едва ходит и испытывает проблемы с сосудами. Но показывать этого нельзя, – видеоинженер госСМИ

2 января, 2022 воскресенье
22:44
Мир

Михаил Максимов - бывший видеоинженер белорусского государственного телеканала ОНТ, работавший в лукашенковском пуле, рассказал Белсату, что во время своей работы сотрудники государственного телевидения сталкиваются с разными запретами

Об этом со ссылкой на оппозиционного вещателя передает Еспресо.TV.

"Есть несколько четких установок, когда снимаешь Лукашенко. Я помню, когда он приезжал в поля, лет 5-7 назад, у него почему-то из носа шла кровь. Он очень не любил жары. Обычно такие вещи не снимались, или если и снимались, то тут же на месте камера затиралась, чтобы случайно эти кадры никуда не попали.

Все операторы знают несколько простых установок: Лукашенко не снимать в очках, в которых он сидит на совещаниях, потому что у него слабое зрение, не снимать лысины, потому что он у нас ходит с огромной шевелюрой. Видимо, комплексы у человека. Давнее указание такое: у нас руководитель страны как бы с волосами. Никто как бы не в курсе, наверное, что он давно уже облысел. Если эти кадры попадают, то их нужно вырезать", - говорит Максимов.

Также, по словам видеоинженера, сам провозглашенный правитель Беларуси имеет серьезные проблемы со здоровьем и совсем не соответствует образу спортсмена, который из него создает пропаганда.

"Например, когда Лукашенко выезжает на лед, он просто держится за спину вратаря, и тот его катит, как на коляске. Человек не может двигаться. Или охрана под руки ведет. Все вещи, естественно, вырезаются, делают проходку мощную секунд на 20-30 ", - отмечает Михаил Максимов.

Читайте также: 2022 год в Беларуси начался с убийства милиционерами 28-летнего мужчины

Кроме того, у Лукашенко больны сосуды.

"Фактически на всех личных планах видно, что Лукашенко подкрашивают. У него очень активная стадия купероза, это когда на лице видны мелкие кровяные капилляры. Монтажист все закрашивает.", - говорит видеоинжинер.

Поэтому многие кадры со спортивными "достижениями" Лукашенко являются следствием художественной постановки с участием других лиц.

"Есть очень забавные моменты. Например, надо показать, как Лукашенко забивает, но кадры настолько сомнительные… Я помню, когда вернули операторов, чтобы пересняли бросок. Это просто была подстановка. И не Лукашенко сам перебрасывал, а какие-то сотрудники администрации диктатора. Для больших экранов он даже умеет играть в баскетбол!", - подчеркивает бывший участник пресспула Лукашенко.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Александр Лукашенко
новости Беларуси
Читайте также:
1 января, 2022 суббота
СМИ рассказали, чем Пушилин "бесит" приставленную к нему охрану
title.author Юлия Чернинькая
1 января, 2022 суббота
2022-й. Каким будет год Тигра в период ретроградной Венеры
1 января, 2022 суббота
Детей нужно воспитывать на примере КГБиста, застреленного оппозиционером во время облавы, - Лукашенко
Киев
-1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.16
    Покупка 27.16
    Продажа 27.47
  • EUR
    Покупка 30.53
    Продажа 31.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
2 января
23:34
До добровольческих отрядов территориальных общин будут брать и тех, кто никогда не служил в армии
23:00
По новому закону добровольческие отряды смогут формировать местные советы
22:00
В Ровно нетрезвый парень на Audi A6 сбил насмерть военного. И хотел прикрыться удостоверением помощника депутата, - СМИ
21:41
Бустерная доза COVID-сертификат не продлевает, - Минздрав
21:21
Проблемы Украины с газом намеренно созданы "Газпромом", - аналитик Михаил Гончар
21:00
Ющенко сменил имидж
20:42
В Карпатах в Пруте утонула "Нива"
20:08
"Лукашизм убивает белорусов" Белорусская оппозиция отреагировала на трагедию в Ричице
19:54
В преддверии визита Навального в Томск, где его отравили "Новичком", в отеле сменили всю охрану, - ФБК
19:41
Стало известно, когда Зеленский будет общаться по телефону с Байденом
19:18
Обновлено
Дмитрий Усхопов
2022 год в Беларуси начался с убийства милиционерами 28-летнего мужчины
19:00
Кольцо стало ловушкой для женщины из Кременчуга
18:45
Владимир Зеленский
У Путина есть компромат на Зеленского, - Луценко
18:30
В Одессе задержали полуобнаженного мужчину с ружьем
17:23
Флаг Финляндии
Финляндия может вступить в НАТО. Президент и премьер сделали заявления
17:00
Осман Арифмеметов
Американский философ Фукуяма написал открытое письмо арестованному в Крыму журналисту Арифмеметову
16:31
28 "чрезвычайников" спасли от огня семейное общежитие в Запорожье
16:09
Турецкие буровые судна на причале
Турция намерена обеспечить всю страну газом из Черного моря
15:47
Степан Бандера
Нацполиция поздравила Мариуполь песней о Бандере
15:22
За 1 января в Киеве от COVID-19 умерли 11 человек
14:47
Исполнитель роли Джеймса Бонда получил рыцарский орден
14:20
Месси заболел коронавирусом
14:01
Умер 20-летний украинский военный, которого ранил 27 декабря российский снайпер
13:41
Обнародован трейлер заключительного сезона сериала "Острые картузы"
13:16
Европейский конгресс украинцев выразил обеспокоенность из-за уголовного производства в отношении Порошенко
12:48
Порошенко
Ни один из "экспериментов" России на оккупированных землях не привел к развитию этих территорий, - Порошенко в интервью Gazeta Wyborcza
12:37
Усик получил обязательного претендента на чемпионский титул
12:14
В Луцке умерла женщина, которую на пешеходном переходе сбил подросток
11:55
Маркарова назвала критерии, необходимые Украине для безвиза с США
11:30
На популярном египетском курорте выпал снег
11:14
Тибо Куртуа и Андрей Лунин
Анчелотти объяснил, почему Лунин не получает игрового времени в "Реале"
10:50
карантин
В Минздраве оценили возможность введения нового локдауна из-за "Омикрона"
10:33
Оскверняет память жертв Холокоста: Израиль приговорил шествие ко дню рождения Бандеры
10:18
Стало известно, когда Миколенко может дебютировать за "Эвертон"
09:51
Сектор Газа
Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на пуск ракет по Тель-Авиву
09:35
В Кейптауне вспыхнул масштабный пожар в здании парламента ЮАР
09:20
В Минздраве рассказали, когда в Украину придет новая волна COVID-19
09:07
12 и чуть больше постных блюд на Сочельник. Оригинальная выпечка, рецепты традиционные и новые – один другого лучше!
08:47
Украинский тяжеловес дважды побывал в нокдауне, но победил нокаутом
08:23
В Украине зафиксировано 1 863 новых случаев заболевания коронавирусом
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV