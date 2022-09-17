Лукашенко ничего не сделает, он панически боится ВСУ и революции в Беларуси, - польский генерал
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не будет нападать на Украину, он панически боится революции в стране и Вооруженных сил Украины
Об этом генерал брони Вооруженных сил Польши Вальдемар Скшипчак заявил в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".
Он не исключил нового нападения русских войск с севера.
"Лукашенко не сделает ничего, потому что он панически боится революции и вашего войска. Он уж точно не спит из-за того, что вы у границы стоите. Потому что боится вас. Имеют ли россияне потенциал, чтобы ударить с севера? Если бы даже что-то имели, то это будет короткое сражение, которое не изменит ситуации в этой войне. Это будет короткое наступление, если вообще им удастся", - сказал генерал.
По его мнению, ВСУ разбили бы это наступление.
"Они непредсказуемы и возможно все, если бы они хотели сделать такую короткую операцию, то вы бы их быстро разбили, потому что имеете потенциал, а они его не имеют. Я не исключаю, что какие-то бои российская армия будет пытаться делать, но им много не даст и точно не изменит хода войны, которую они проиграют", - подытожил Скшипчак.
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