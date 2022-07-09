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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Лукашенко не выступает против ВСУ, ведь понимает, что ракеты долетят до всех его дворцов, - Марк Фейгин
Эксклюзив

Лукашенко не выступает против ВСУ, ведь понимает, что ракеты долетят до всех его дворцов, - Марк Фейгин

9 июля, 2022 суббота
16:01
война с Россией

Российский оппозиционный политик Марк Фейгин считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не выступает против Вооруженных сил Украины, понимая, что ракеты долетят до всех его дворцов

Оппозиционер поделился деталями в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Лукашенко далеко не дурак. Он прекрасно понимает, что бойцы Вооруженных сил Украины панькаться не будут. Ракеты долетают. Это же не до Москвы лететь, Минск здесь совсем недалеко. Подгонят и накроют все дворцы Лукашенко, все его резиденции. Он что, не понимает? Нет, он точно понимает. Когда речь идет о личной безопасности Лукашенко, то, я вас уверяю, он с карандашом высчитывает, что и куда полетит", - отметил Фейгин.

Политик добавил, что так же силовики, приближенные к диктатору Лукашенко, прекрасно понимают, что украинские защитники никого щадить не будут.

"Ладно, бросит Лукашенко всех своих силовиков - этих злодеев, омоновцев. А ведь они не под это контракт подписывали, они не соглашались умирать. И они не дураки. Что касается умирать, то они прекрасно знают, что одно дело на Окрестино пытать людей, трости  запихивать, а другое дело - встретиться с ВСУ, которые горячие, как только с боя и панькаться не будут. Мол, "вы белорусы, братья. Нет, всех сожгут", - заметил Марк Фейгин.

  • В Беларуси уже долго непрерывно продолжаются военные учения. Она проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проверку пунктов управления и ведет радиоэлектронную разведку.
  • 5 июля дипломат Валерий Чалый выразил мнение, что президент России Путин хочет столкнуть самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко из НАТО, чтобы уже потом РФ договаривалась с Альянсом на равных.
  • 6 июля политический эксперт Зиновий Свереда выразил мнение, что война очень скоро перейдет на территорию России и Белоруссии .
  • 7 июля военный эксперт Згурец отметил , что на формирование группировки для нападения из Беларуси нужно 3-4 недели.

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