Эксперт поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Лукашенко не вступает в войну против Украины, т.к. опасается за свое политическое будущее. Президент Беларуси боится, что армия вместе с оппозицией может развернуться против него. Тогда его никто не спасет. Поэтому Лукашенко выжидает", - отметил Мусиенко.

Военный эксперт добавил, что президент России Путин также стремится использовать Лукашенко не только против Украины, но и против Европейского Союза.

"России и Путину сейчас достаточно важно использовать этот раздражитель для усиления определенной эскалации даже не против Украины, а против Евросоюза. И эта роль для Беларуси также подготовлена. Однако на сегодняшний день какой-то наступательной группировки войск армии Беларуси на границе с Украиной не создано", - отметил Александр Мусиенко.

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