Лукашенко не вступает в войну, потому что боится, что армия Беларуси развернется против него, - военный эксперт Мусиенко
Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не вступает в войну России против Украины, потому что боится, что белорусская армия развернется против него
Эксперт поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Лукашенко не вступает в войну против Украины, т.к. опасается за свое политическое будущее. Президент Беларуси боится, что армия вместе с оппозицией может развернуться против него. Тогда его никто не спасет. Поэтому Лукашенко выжидает", - отметил Мусиенко.
Военный эксперт добавил, что президент России Путин также стремится использовать Лукашенко не только против Украины, но и против Европейского Союза.
"России и Путину сейчас достаточно важно использовать этот раздражитель для усиления определенной эскалации даже не против Украины, а против Евросоюза. И эта роль для Беларуси также подготовлена. Однако на сегодняшний день какой-то наступательной группировки войск армии Беларуси на границе с Украиной не создано", - отметил Александр Мусиенко.
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