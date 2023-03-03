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"Лукашенко не так прост": Данилов оценил вероятность прямого вмешательства Беларуси в войну

3 мартa, 2023 пятница
10:53
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает маловероятным прямое вмешательство Беларуси в войну против Украины, несмотря на настойчивые уговоры руководства РФ

Свое мнение Данилов высказал в интервью РБК-Украина .

"Лукашенко стал президентом страны в 1994 году после должности главы совхоза. И ни одного дня этот пост не покидал. Не надо считать, что он так прост. Это многогранный человек. И несмотря на то, что Путин постоянно хочет его условно "изнасиловать", чтобы он принял те или иные нужные РФ решения, Лукашенко понимает, чем это все может закончиться. И поэтому я не думаю, что Путину удастся его дожать. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы Путину это удалось", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, у рядовых белорусов тоже нет никакого желания воевать против Украины.

Новости
Белорусь
Александр Лукашенко
Алексей Данилов
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