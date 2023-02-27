Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Сейчас Си Цзиньпин и официальный Китай очень осторожно относятся к контактам с россиянами. Для них каждый контакт с россиянами является провокацией против США. Именно поэтому они с математической точностью измеряют такие контакты. В Китае понимают, что им нужно давить на США, однако они не имеют права и не могут пережать Соединенные Штаты", – пояснил Краев.

Эксперт считает, что самопровозглашенный президент Беларуси начал искать альтернативные варианты собственных гарантий безопасности.

"Что касается Лукашенко, то все выглядит так, что он действительно сам напросился на визит в Китай. Мне трудно сказать, что именно он там будет делать. В течение последней недели мы наблюдаем определенное различие в позициях Лукашенко и Путина. В российских пабликах в последнее время очень негативно описывали Лукашенко за то, что он отказался привлекать белорусские подразделения к войне против Украины. У меня создается впечатление, что визит Лукашенко в Китай является его собственной политикой. Он понимает, что Путин не сможет обеспечить его физическую и политическую безопасность. Поэтому он стал искать альтернативные варианты", - добавил он.