Лукашенко не считает, что Путин способен его обезопасить, поэтому ищет альтернативу в Китае, - эксперт-международник Краев
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко начинает искать гарантов его собственной безопасности вместо Путина
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сейчас Си Цзиньпин и официальный Китай очень осторожно относятся к контактам с россиянами. Для них каждый контакт с россиянами является провокацией против США. Именно поэтому они с математической точностью измеряют такие контакты. В Китае понимают, что им нужно давить на США, однако они не имеют права и не могут пережать Соединенные Штаты", – пояснил Краев.
Эксперт считает, что самопровозглашенный президент Беларуси начал искать альтернативные варианты собственных гарантий безопасности.
"Что касается Лукашенко, то все выглядит так, что он действительно сам напросился на визит в Китай. Мне трудно сказать, что именно он там будет делать. В течение последней недели мы наблюдаем определенное различие в позициях Лукашенко и Путина. В российских пабликах в последнее время очень негативно описывали Лукашенко за то, что он отказался привлекать белорусские подразделения к войне против Украины. У меня создается впечатление, что визит Лукашенко в Китай является его собственной политикой. Он понимает, что Путин не сможет обеспечить его физическую и политическую безопасность. Поэтому он стал искать альтернативные варианты", - добавил он.
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