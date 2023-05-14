Лукашенко не пришел на день флага Беларуси

Об этом 14 мая, в воскресенье, сообщило белорусское издание Zerkalo.

Отмечается, что для Лукашенко появление на этой церемонии было важным, поскольку он не появляется в публичном пространстве уже пятый день.

На его официальном сайте появилось приветствие с этим праздником, но сам он на церемонии не присутствовал. На нем выступил премьер-министр Роман Головченко и зачитал обращение от Лукашенко.