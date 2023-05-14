Лукашенко не пришел на день флага Беларуси
В Минске прошла церемония в честь государственных символов в день государственного флага, герба и гимна Беларуси, но самопровозглашенный президент Александр Лукашенко на нее не явился
Об этом 14 мая, в воскресенье, сообщило белорусское издание Zerkalo.
Отмечается, что для Лукашенко появление на этой церемонии было важным, поскольку он не появляется в публичном пространстве уже пятый день.
На его официальном сайте появилось приветствие с этим праздником, но сам он на церемонии не присутствовал. На нем выступил премьер-министр Роман Головченко и зачитал обращение от Лукашенко.
- Напомним, 9 мая в Москве на правой руке Лукашенко был заметен бинт, похожий на тот, который надевают после капельниц.
- Кроме того, по состоянию здоровья не пошел на 300-метровую прогулку с Путиным и руководителями Армении и стран Средней Азии, а также отказался от совместного завтрака с ними.
- После парада в Москве на 9 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пропал из публичного пространства. За ситуацией следят белорусские медиа и политологи.
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