Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Несмотря на то, что Путин приехал к Лукашенко подтолкнуть его к участию в войне, де-факто, система обороны с украинской стороны кардинально изменилась. Уже нет эффекта внезапности. Из Беларуси есть три пути возможного продвижения техники на украинскую территорию, все эти пути под контролем ВСУ. Наличие наших сил для блокировки вполне достаточно. Наращивание потенциала белорусской группировки находится под контролем всех разведок, и американской, и украинской", - отметил Згурец.

По словам эксперта, Лукашенко пытается обезопасить себя от участия в боевых действиях в Украине.

"Риторика Лукашенко тоже интересна. Снова он говорит об угрозе с Запада, таким образом он пытается перед Путиным обезопасить себя от участия в боевых действиях. Риторика и динамика переговоров и выводов говорит о том, что Лукашенко не поддался давлению Путина и не изменил свои подходы. Он и дальше будет оттягивать процессы втягивания белорусской армии в боевые действия с Украиной. Потому что такой шаг для него будет политически смертельным, а для армии Беларуси - фактически смертельным", - подчеркнул Згурец.

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