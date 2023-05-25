Этим мнением он поделился в эфире Еспресо.

Эксперт отметил, что в Беларуси ожидали реакции Китая относительно размещения ядерного оружия в стране.

"В Китае выразили свое недовольство. За месяц снизился грузопоток по железной дороге через Беларусь на Европу на 54%. Соответственно Китай принял такое решение, все-таки он здесь основной бенефициар. Это очень расстроило Лукашенко, потому что это доход и ВВП. Вероятно, он ничего не может сказать Путину, не может ничего возразить", – объясняет Бульба.

Белорусский общественный деятель напомнил, что Большая семерка рекомендовала Китаю надавить на Путина.

"Белорусский представитель Организации Объединенных Наций, выступая, вероятно, после разговора с Лукашенко, не мог сам по себе выразить эту инициативу, начал говорить: вы не обращайте внимания, это все реклама, чисто поговорить, на самом деле ничего не будет. Сейчас мы имеем информацию, что все же это соглашение подписано. Это вызывает некоторое удивление, такое впечатление, что "кто-то" решил пойти ва-банк", - предполагает руководитель "Беларусь 2.0. Делаем вместе".

Бульба упомянул, что была версия о том, что для Путина разговоры о размещении ядерного оружия на территории Беларуси – попытка определенного информационного давления.

"С одной стороны пригрозить, что мы разместим ядерное оружие. В то же время все ждали, что сыграет роль санкций, – тогда не разместим. Сейчас, послушав белорусского министра обороны, понятно: они живут в какой-то своей параллельной вселенной, потому что тот заявляет о невыполнении Будапештского меморандума, а кто Будапештский меморандум первый не выполняет, так это сама Россия. Во-вторых, он заявляет, что Запад хочет разорвать славянское единство, это то, что сейчас происходит, - агрессия России против Украины, война открытая. Он говорит, что это Запад таким образом разрывает славянское единство", - удивляется эксперт.