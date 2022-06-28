Такое мнение он высказал в эфире программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на "Еспресо".

"Лукашенко остался самопровозглашенным президентом только благодаря Путину и России. Никакой необходимости, чтобы апеллировать к Лукашенко в принятии решения Путиным относительно вооруженных сил Беларуси нет. Лукашенко не влияет на ситуацию по управлению вооруженными силами республики Беларусь. Разве что, дать указание выпускать деревянные , которые расставляют вдоль белорусско-украинской границы. Его полномочия – играть роль колхозного фюрера в этой войне", - отметил Бессмертный.

Дипломат добавил, что Кремль будет самостоятельно принимать решения по всем вопросам, касающимся ведения войны Белоруссией или территории Беларуси по отношению к Украине.

"Лукашенко не контролирует ситуацию ни с собственными войсками, ни с использованием территории Беларуси войсками РФ. Лукашенко держат на своих проблемах жизнеобеспечение и статус. А управление вооруженными силами, управление войсками национальной гвардии уже давно перешло в руки РФ", - подчеркнул Бессмертный.

Президент России Владимир Путин на встрече с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко заявил, что все вопросы относительно Союзного государства согласованы

Глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что Лукашенко не пойдет на прямую конфронтацию с Украиной , но оптимизирует провокационные действия на границах

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