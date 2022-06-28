Лукашенко не контролирует собственное войско, - дипломат Бессмертный
Дипломат Роман Бессмертный считает, что подвешенный статус самопровозглашенного Лукашенко дает колоссальный шанс политическому и военному руководству РФ иметь единоличное управление вооруженными силами республики Беларусь и игнорировать Лукашенко
Такое мнение он высказал в эфире программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на "Еспресо".
"Лукашенко остался самопровозглашенным президентом только благодаря Путину и России. Никакой необходимости, чтобы апеллировать к Лукашенко в принятии решения Путиным относительно вооруженных сил Беларуси нет. Лукашенко не влияет на ситуацию по управлению вооруженными силами республики Беларусь. Разве что, дать указание выпускать деревянные , которые расставляют вдоль белорусско-украинской границы. Его полномочия – играть роль колхозного фюрера в этой войне", - отметил Бессмертный.
Дипломат добавил, что Кремль будет самостоятельно принимать решения по всем вопросам, касающимся ведения войны Белоруссией или территории Беларуси по отношению к Украине.
"Лукашенко не контролирует ситуацию ни с собственными войсками, ни с использованием территории Беларуси войсками РФ. Лукашенко держат на своих проблемах жизнеобеспечение и статус. А управление вооруженными силами, управление войсками национальной гвардии уже давно перешло в руки РФ", - подчеркнул Бессмертный.
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