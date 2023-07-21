Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Беларусь очень давно втягивали в союз с Россией. Однако когда началась активная фаза российско-украинской войны, то контрразведка РФ рекомендовала разделять белорусов и россиян. Ведь конфликты российских и белорусских военных являются очень частым явлением. Прошлой зимой украинцы взяли в плен россиянина, в телефоне которого было видео, где мужчина в военной форме сидит в каком-то помещении. Пленный россиянин рассказал, что это был белорусский офицер, которого бросили в подвал, потому что он перечил военным РФ. Этот факт подтверждает информацию о конфликтах между военными РФ и Белоруссии", - рассказал Бульба.

Общественный деятель добавил, что Лукашенко не может контролировать вагнеровцев.

"Россияне в Беларуси чувствуют себя очень раскованно. Это касается и военных РФ, и вагнеровцев. Они относятся к белорусам, как к холопам. Это продолжаться. Я не понимаю, как Лукашенко собирается контролировать вагнеровцев в Беларуси. Сейчас они позволят себе все что угодно. На территории Беларуси вагнеровцы не имеют никаких ограничений в своих действиях", - добавил он



Білорусь дуже давно втягували в союз з Росією. Проте, коли почалась активна фаза російсько-української війни, то контррозвідка РФ рекомендувала розділяти білорусів та росіян. Адже конфлікти російських та білоруських військових є дуже частим явищем. Росіяни в Білорусі відчувають… pic.twitter.com/fdZjN6NXMT — Еспресо (@EspresoTV) July 21, 2023

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

20 июля стало известно, что в Беларусь прибыла еще одна колонна с бойцами ЧВК Вагнера, ставшая девятой с момента введения наемников на территорию страны, пишет Беларускі Гаюн.

На утро 20 июля наемники из частной военной компании Вагнера продолжают прибывать в Беларусь, однако не представляют угрозы для Украины.

В Центре национального сопротивления сообщили , что в Гомельской области Беларуси произошла стычка между наемниками ЧВК Вагнера и местными пограничниками.