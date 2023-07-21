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Лукашенко не имеет никакого контроля над вагнеровцами в Беларуси, - основатель "Белого легиона"

21 июля, 2023 пятница
19:17
Война с Россией Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным

Основатель "Белого легиона" Сергей Бульба сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко не может контролировать действия вагнеровцев на белорусской территории

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Беларусь очень давно втягивали в союз с Россией. Однако когда началась активная фаза российско-украинской войны, то контрразведка РФ рекомендовала разделять белорусов и россиян. Ведь конфликты российских и белорусских военных являются очень частым явлением. Прошлой зимой украинцы взяли в плен россиянина, в телефоне которого было видео, где мужчина в военной форме сидит в каком-то помещении. Пленный россиянин рассказал, что это был белорусский офицер, которого бросили в подвал, потому что он перечил военным РФ. Этот факт подтверждает информацию о конфликтах между военными РФ и Белоруссии", - рассказал Бульба.

Общественный деятель добавил, что Лукашенко не может контролировать вагнеровцев.

"Россияне в Беларуси чувствуют себя очень раскованно. Это касается и военных РФ, и вагнеровцев. Они относятся к белорусам, как к холопам. Это продолжаться. Я не понимаю, как Лукашенко собирается контролировать вагнеровцев в Беларуси. Сейчас они позволят себе все что угодно. На территории Беларуси вагнеровцы не имеют никаких ограничений в своих действиях", - добавил он
 

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

20 июля стало известно, что в Беларусь прибыла еще одна колонна с бойцами ЧВК Вагнера, ставшая девятой с момента введения наемников на территорию страны, пишет Беларускі Гаюн.

На утро 20 июля наемники из частной военной компании Вагнера продолжают прибывать в Беларусь, однако не представляют угрозы для Украины.

В Центре национального сопротивления сообщили , что в Гомельской области Беларуси произошла стычка между наемниками ЧВК Вагнера и местными пограничниками.

Россия
Белорусь
Александр Лукашенко
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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