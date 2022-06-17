Лукашенко назвал условия для применения армии Беларуси против Украины

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта .

"Мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать (ракеты, - ред.) на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, мы мгновенно ответим", - сказал диктатор.

По словам Лукашенко, Белоруссия не собирается воевать в Украине.

"Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть", - сказал он.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утверждает, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко приказывал войскам наступать в Украине, но высшие офицеры проигнорировали его