Лукашенко назвал условия для применения армии Беларуси против Украины
Беларусь может ударить по Киеву, а также применить военных против Украины
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта .
"Мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать (ракеты, - ред.) на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, мы мгновенно ответим", - сказал диктатор.
По словам Лукашенко, Белоруссия не собирается воевать в Украине.
"Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть", - сказал он.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утверждает, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко приказывал войскам наступать в Украине, но высшие офицеры проигнорировали его
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