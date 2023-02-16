Лукашенко назвал условие вступления Беларуси в войну против Украины
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны
Об этом сообщает Белта.
"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совсем другой характер", - сказал Лукашенко и добавил, что это касается не только Украины, но других соседей.
Он добавил, что несмотря на то, что у России и Беларуси есть общая военная группировка, Москва якобы никогда не просила его начать войну против Украины.
"Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно" , – рассказал Лукашенко.
- 15 февраля стало известно, что в Беларуси проводятся мероприятия , направленные на уточнение данных военного учета.
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