Лукашенко назвал условие вступления Беларуси в войну против Украины

Об этом сообщает Белта.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совсем другой характер", - сказал Лукашенко и добавил, что это касается не только Украины, но других соседей.

Он добавил, что несмотря на то, что у России и Беларуси есть общая военная группировка, Москва якобы никогда не просила его начать войну против Украины.

"Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно" , – рассказал Лукашенко.