Об этом он сказал во время рабочей поездки в Минскую область, передает Белта.

По словам Лукашенко, размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии было его требованием.

"Это было мое требование. Это не Россия мне навязывала. Потому что с ядерным государством, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза такая есть? Есть", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Он заверил, что в случае прямой угрозы "ответ будет немедленным".

Справка: Тактическое ядерное оружие – это небольшие ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для использования на поле боя или для нанесения ограниченного удара. Они предназначены для уничтожения целей противника в определенной местности без массовых радиоактивных осадков. Стратегическое ядерное оружие имеет больший радиус поражения и доставляется на крылатых и баллистических ракетах, а также на самолетах.