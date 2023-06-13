Лукашенко назвал условие применения тактического ядерного оружия с территории Беларуси
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране
Об этом он сказал во время рабочей поездки в Минскую область, передает Белта.
По словам Лукашенко, размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии было его требованием.
"Это было мое требование. Это не Россия мне навязывала. Потому что с ядерным государством, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза такая есть? Есть", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.
Он заверил, что в случае прямой угрозы "ответ будет немедленным".
Справка: Тактическое ядерное оружие – это небольшие ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для использования на поле боя или для нанесения ограниченного удара. Они предназначены для уничтожения целей противника в определенной местности без массовых радиоактивных осадков. Стратегическое ядерное оружие имеет больший радиус поражения и доставляется на крылатых и баллистических ракетах, а также на самолетах.
- 25 марта стало известно, что россияне строят в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия.
- 31 марта Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.
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