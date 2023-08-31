Лукашенко назвал требования Польши и стран Балтии вывести ЧВК Вагнера из Беларуси необоснованными и глупыми
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал требования Польши, Латвии, Литвы и Эстонии вывести вагнеровцев необоснованными и глупыми
Об этом он сказал на заседании Совбеза, передает БелТА .
"Они достучались до того, что требуют немедленного вывода их (вагнеровцев, - ред.) из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам большие военные формирования. Ответ прост: ни в Польше, ни в Литве, ни у других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам выдвигать претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования", - заявил Лукашенко.
При этом он обвинил Польшу в якобы подготовке белорусов в экзили к военному перевороту в РБ.
Как вагнеровцы оказались в Беларуси
После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.
29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.
11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.
23 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу.
27 июля сообщалось, что вагнеровцы ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши.
Министры внутренних дел Польши, Латвии, Литвы и Эстонии 28 августа выступили с общим заявлением, в котором призвали белорусский режим вывести вагнеровцев с территории своей страны.
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