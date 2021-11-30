Лукашенко назвал оккупированный Крым "российским" и анонсировал поездку на полуостров
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым "де-факто и де-юре принадлежит России", и он планирует посетить оккупированный полуостров
Об этом Александр Лукашенко заявил 30 ноября в интервью директору пропагандистского российского агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
"Крым де-факто – российский. После референдума Крым стал российским де-юре", – заявил Лукашенко.
Также он сказал, что намерен посетить оккупированный Крым и договорился по этому поводу с президентом России Владимиром Путиным. Прежде всего, Лукашенко планирует визит в Севастополь, однако точные сроки его поездки пока не определены.
"Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе. Военно-космических сил. Очень много. Я говорю: когда пригласишь, тогда и полетим. И я ему предложил тогда второе условие – в Севастополе приземлиться", – отметил Лукашенко.
По словам самопровозглашенного лидера Беларуси, его приезд в Крым фактически будет означать "признание полуострова частью России". Однако он уточнил, что вопроса принадлежности Крыма к России между ним и Владимиром Путиным в принципе не существует.
"Если президент уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это просто какой-то вопрос, которого нет. Между мной и Путиным такого вопроса нет ", – добавил Лукашенко.
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