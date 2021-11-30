Лукашенко назвал оккупированный Крым "российским" и анонсировал поездку на полуостров

Об этом Александр Лукашенко заявил 30 ноября в интервью директору пропагандистского российского агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.



"Крым де-факто – российский. После референдума Крым стал российским де-юре", – заявил Лукашенко.



Также он сказал, что намерен посетить оккупированный Крым и договорился по этому поводу с президентом России Владимиром Путиным. Прежде всего, Лукашенко планирует визит в Севастополь, однако точные сроки его поездки пока не определены.



"Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе. Военно-космических сил. Очень много. Я говорю: когда пригласишь, тогда и полетим. И я ему предложил тогда второе условие – в Севастополе приземлиться", – отметил Лукашенко.



По словам самопровозглашенного лидера Беларуси, его приезд в Крым фактически будет означать "признание полуострова частью России". Однако он уточнил, что вопроса принадлежности Крыма к России между ним и Владимиром Путиным в принципе не существует.



"Если президент уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И, более того, это просто какой-то вопрос, которого нет. Между мной и Путиным такого вопроса нет ", – добавил Лукашенко.

Александр Лукашенко отрицал , что умышленно приглашал мигрантов в Беларусь, но белорусские силовики, "возможно", помогали им добраться до границы.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что Лукашенко начал гибридную войну против ЕС с использованием мигрантов, и это самая большая попытка дестабилизировать Европу за 30 лет.

Нардеп Владимир Арьев считает , что Владимир Путин может вторгнуться в Украину через территорию Беларуси руками Лукашенко.