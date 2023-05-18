Лукашенко назвал "наибольшей дезинформацией" заявления о контрнаступлении ВСУ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что все заявления об украинском контрнаступлении являются "дезинформацией"
Об этом он заявил на встрече 18 мая с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, передаёт БЕЛТА .
"Многие сейчас говорят: "Контрнаступление, контрнаступление!"... В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли это сражение..." - отметил он.
Лукашенко предположил, что заявления об украинском контрнаступлении "наибольшая дезинформация".
"Но, имею сказать, самая большая дезинформация - это "контрнаступление". Никакого "контрнаступления", на мой взгляд, нет и быть не может. Это просто безумие. Один до пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумие". Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня сущность на фронте. Мы видим это. Это у нас за забором прямо", - заявил самопровозглашенный лидер Беларуси.
Кроме того, Лукашенко снова призвал Украину и Россию "вернуться за стол переговоров".
"И всякие предварительные условия, которые сегодня Украина, президент Украины выдвигает, - это уже абсолютно понятно - это (делается, - ред.) с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут предварительные условия? Нужно сесть за стол переговоров и уж там производить любой -какие условия", - добавляет он.
- Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть ресурсы для возвращения территорий , захваченных Россией за время полномасштабной войны.
- После этого секретарь Совбеза и обороны Алексей Данилов заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены.
- А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ, о подготовке к которому сейчас много говорят, последним.
- Президент Украины Зеленский заявил , что ВСУ требуют больше времени на подготовку к контрнаступлению.
- 11 мая CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США и высокопоставленного чиновника Запада отметило: украинские Силы обороны начали "формировать" операции накануне ожидаемого контрнаступления против российской армии.
- Впоследствии в Defense Express предположили , что Украина планирует и готовится к нескольким контрнаступлениям, чтобы освободить все оккупированные территории.
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