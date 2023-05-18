Об этом он заявил на встрече 18 мая с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, передаёт БЕЛТА .

"Многие сейчас говорят: "Контрнаступление, контрнаступление!"... В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли это сражение..." - отметил он.

Лукашенко предположил, что заявления об украинском контрнаступлении "наибольшая дезинформация".

"Но, имею сказать, самая большая дезинформация - это "контрнаступление". Никакого "контрнаступления", на мой взгляд, нет и быть не может. Это просто безумие. Один до пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумие". Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня сущность на фронте. Мы видим это. Это у нас за забором прямо", - заявил самопровозглашенный лидер Беларуси.

Кроме того, Лукашенко снова призвал Украину и Россию "вернуться за стол переговоров".

"И всякие предварительные условия, которые сегодня Украина, президент Украины выдвигает, - это уже абсолютно понятно - это (делается, - ред.) с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут предварительные условия? Нужно сесть за стол переговоров и уж там производить любой -какие условия", - добавляет он.