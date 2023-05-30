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Лукашенко назначил новым главой пограничного комитета Беларуси россиянина, окончившего академию ФСБ

30 мая, 2023 вторник
12:40
Новости

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новым главой пограничного комитета Константина Молостова, окончившего академию ФСБ

Об этом сообщает Белта.

Константина Молостова заменил на этом посту Анатолия Лаппо, которого уволили в запас. Новый главный пограничник Беларуси до этого занимал должность начальника Гродненской пограничной группы.

Молостов родился в русском Саратове. В 1993 году он окончил Алматинское высшее пограничное командное училище, в 2004-м - пограничную академию Федеральной службы безопасности России, а в 2011-м - академию МИД Белоруссии.

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