Об этом сообщает Белта.

Константина Молостова заменил на этом посту Анатолия Лаппо, которого уволили в запас. Новый главный пограничник Беларуси до этого занимал должность начальника Гродненской пограничной группы.

Молостов родился в русском Саратове. В 1993 году он окончил Алматинское высшее пограничное командное училище, в 2004-м - пограничную академию Федеральной службы безопасности России, а в 2011-м - академию МИД Белоруссии.