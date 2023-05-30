Лукашенко назначил новым главой пограничного комитета Беларуси россиянина, окончившего академию ФСБ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новым главой пограничного комитета Константина Молостова, окончившего академию ФСБ
Об этом сообщает Белта.
Константина Молостова заменил на этом посту Анатолия Лаппо, которого уволили в запас. Новый главный пограничник Беларуси до этого занимал должность начальника Гродненской пограничной группы.
Молостов родился в русском Саратове. В 1993 году он окончил Алматинское высшее пограничное командное училище, в 2004-м - пограничную академию Федеральной службы безопасности России, а в 2011-м - академию МИД Белоруссии.
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