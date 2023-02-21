Об этом пишет БелТА.

"Это будет важная встреча, которая выведет нас на более высокий уровень сотрудничества", – сказал Лукашенко.

По словам белорусского диктатора, ситуация в мире вынуждает Беларусь и Иран углублять отношения.

"Ситуация, которая сложилась в мире и вокруг Ирана и Беларуси, к счастью, заставляет нас быть более близкими и искать те формы сотрудничества, которые сегодня востребованы", - отметил Лукашенко.