Лукашенко намерен в марте посетить Иран для "поиска новых форм сотрудничества"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о намерении совершить рабочий визит в Иран в середине марта
Об этом пишет БелТА.
"Это будет важная встреча, которая выведет нас на более высокий уровень сотрудничества", – сказал Лукашенко.
По словам белорусского диктатора, ситуация в мире вынуждает Беларусь и Иран углублять отношения.
"Ситуация, которая сложилась в мире и вокруг Ирана и Беларуси, к счастью, заставляет нас быть более близкими и искать те формы сотрудничества, которые сегодня востребованы", - отметил Лукашенко.
- 16 февраля Лукашенко заявил , что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны.
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