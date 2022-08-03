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Лукашенко надоел Путину: даже Китай не помешает агрессору избавиться от белоруса, - Павел Климкин

3 августа, 2022 среда
21:00
Мир Путин и Лукашенко. Сочи, 2022 год

Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг Павел Климкин выразил мнение, что президент Беларуси Александр Лукашенко надоел Владимиру Путину и даже Китай не помешает агрессору избавиться от белоруса

Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Лукашенко - как тот кондуктор, который диктует правила в своем вагоне. Однако похоже на то, что Путину этот кондуктор надоел и он хочет его заменить. И я думаю, что никакой Китай не помешает Путину избавиться от Лукашенко", - отметил Климкин.

Дипломат подчеркнул, что политика Поднебесной влияет на Россию и Беларусь.

"Вряд ли мы узнаем, о чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин накануне полномасштабного нападения России на Украину. Однако позиция Китая влияет на Россию и президента Беларуси Лукашенко. В то же время отношения с Китаем для белорусского диктатора являются одной из лучших гарантий безопасности. Интерес Китая в Беларуси заключается в том, чтобы присутствовать между РФ и Европой. С другой стороны, ситуация сейчас развивается так, что вскоре Россия превратится в мостик между Европой и Китаем", - отметил Павел Климкин.

  • 31 июля разведка Великобритании заявила, что белорусский диктатор Александр Лукашенко стал почти полностью зависим от России.
  • 2 августа генерал Николай Маломуж в эфире Еспресо выразил мнение, что не подчинившись Путину Лукашенко может быть физически устранен.

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