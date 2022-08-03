Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Лукашенко - как тот кондуктор, который диктует правила в своем вагоне. Однако похоже на то, что Путину этот кондуктор надоел и он хочет его заменить. И я думаю, что никакой Китай не помешает Путину избавиться от Лукашенко", - отметил Климкин.

Дипломат подчеркнул, что политика Поднебесной влияет на Россию и Беларусь.

"Вряд ли мы узнаем, о чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин накануне полномасштабного нападения России на Украину. Однако позиция Китая влияет на Россию и президента Беларуси Лукашенко. В то же время отношения с Китаем для белорусского диктатора являются одной из лучших гарантий безопасности. Интерес Китая в Беларуси заключается в том, чтобы присутствовать между РФ и Европой. С другой стороны, ситуация сейчас развивается так, что вскоре Россия превратится в мостик между Европой и Китаем", - отметил Павел Климкин.

31 июля разведка Великобритании заявила, что белорусский диктатор Александр Лукашенко стал почти полностью зависим от России.

2 августа генерал Николай Маломуж в эфире Еспресо выразил мнение, что не подчинившись Путину Лукашенко может быть физически устранен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb