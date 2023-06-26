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Лукашенко надеется, что ЧВК Вагнера станет его союзником, - Климкин

26 июня, 2023 понедельник
21:18
Война с Россией

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что ЧВК Вагнера будет его союзником против возможности поглощения Россией

Об этом в эфире Эспрессо заявил эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Чтобы в Минске у нас был не Лукашенко, а Пригожин. Лукашенко понимает понятийные вещи, которые вроде бы действуют с такими как Путин и Пригожин. В какой-то момент все может сломаться. Какая-то часть ЧВК Вагнера наверняка будет размещена в Беларуси. Я тоже думаю , что Лукашенко прекрасно понимает, что рецепт его выживания - это поднятие ставок.Сегодня Россия очень сильно инфильтрировала и МВД Беларуси, и Вооруженные силы.КГБ говорят, еще относительно лоялен Лукашенко.Это то, что я получаю из разных источников.Я думаю, что Лукашенко скорее понятийно надеется, что ЧВК Вагнера будет его союзником против возможности поглощения Россией. Что это будет определенным элементом балансировки против российского желания его перезагрузить. Скорее всего, план у Лукашенко именно такой. Удастся ли ему это сделать – посмотрим", - считает он.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

По данным CNN, разведка Соединенных Штатов знала о планах главаря ЧВК Вагнера пойти против руководства регулярной армии России, но не думала, что эскалация произойдет так быстро.

Евгений Пригожин 26 июня заявил, что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости"

Россия
Белорусь
Александр Лукашенко
Павел Климкин
Вагнергейт
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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