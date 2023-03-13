Лукашенко начинает сомневаться в Путине, - эксперт-международник Краев
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что Путин и Лукашенко начинают не доверять друг другу
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Риторика Лукашенко в Иране и Китае одинакова, психологический и политический посыл одинаковы. Лукашенко ищет себе протектора. Он понял, что Путин не сможет обеспечить престолонаследие его потомкам", - подчеркнул Краев.
По словам эксперта, Лукашенко начинает сомневаться в возможностях Путина.
"Лукашенко уже сомневается в том, что Путин сможет защитить его, его семью и его режим. Лукашенко, как опытный политик понимает, что ему нужен "золотой парашют". Ему нужны пути выхода из ситуации, которая может наступить, когда режим Путина падет. Наконец Лукашенко начал это понимать. Такое сомнение Лукашенко в Путине нам можно воспринимать как положительный сигнал. Наши враги начинают не доверять друг другу", - отметил Краев.
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