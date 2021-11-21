Лукашенко начал гибридную войну, это самая большая попытка дестабилизировать Европу за 30 лет, - Моравецкий

Об этом Моравецкий написал в Twitter.

По его словам, события на границе Беларуси с Польшей, в которую пытаются прорваться нелегальные мигранты, это самая большая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

"Лукашенко начал гибридную войну против ЕС. Это самая большая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет. Польша не поддастся шантажу и сделает все, чтобы защитить границы ЕС. Польша, Литва, Латвия и Эстония нуждаются в поддержке. Мы должны вместе защищать Европу", - написал Моравецкий.

Позже, во время визита в Литву, польский премьер отметил, что нынешние события могут быть прелюдией чего-то гораздо худшего.

"Думаю, что события, которые разворачиваются у нас на глазах, эти драматические события, возможно, являются лишь прелюдией к чему-то гораздо худшему. На восточной границе Польши мы имеем дело с новым типом войны – войной, в которой мигранты стали оружием, где дезинформация стала оружием", - подчеркнул Моравецкий.

С начала года пограничники Польши зафиксировали более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, из которых более 6 тыс. произошли в ноябре, почти 17,3 тыс. в октябре, почти 7,7 тыс. в сентябре и более 3,5 тыс. в августе.

Со 2 сентября из-за миграционного давления в приграничной зоне с Беларусью в 183 населенных пунктах воеводств на Подляшье и Люблинщине действует чрезвычайное положение. Оно было введено на 30 дней согласно указу президента Анджея Дуды, выданному по просьбе Совета министров. Позже Сейм согласился продлить режим чрезвычайного положения еще на 60 дней.

Напомним, 21 ноября польские женские движения и силы левого толка провели акции с требованием частично разрешить пересечение польско-белорусской границы мигрантами из Азии и Африки.

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