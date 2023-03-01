Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином заявил о поддержке "мирного плана" Китая по Украине
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином заявил о поддержке "мирного плана" Пекина по Украине
Об этом пишет CNN.
"Сегодняшняя встреча проходит в очень сложное время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений", — сказал Лукашенко.
Он объявил своей задачей "недопущение глобального противостояния, в котором не будет победителей".
"Беларусь активно предлагает мир и полностью поддерживает вашу инициативу по международной безопасности", - резюмировал Лукашенко.
- 28 февраля Лукашенко прибыл в Пекин на встречу с Си Цзиньпином.
- 24 февраля Китай обнародовал свой "мирный план" по Украине. В нем Пекин не поддержал Украину, а призвал прекратить односторонние санкции. Также в документе войну называют "кризисом".
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