Об этом пишет CNN.

"Сегодняшняя встреча проходит в очень сложное время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений", — сказал Лукашенко.

Он объявил своей задачей "недопущение глобального противостояния, в котором не будет победителей".

"Беларусь активно предлагает мир и полностью поддерживает вашу инициативу по международной безопасности", - резюмировал Лукашенко.