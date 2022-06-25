Лукашенко на встрече с Путиным сказал, что ограничение Литвой транзита в Калининград "сродни объявлению войны"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы блокада Калининградской области РФ сродни объявлению войны
Об этом сообщает ТАСС.
Лукашенко заявил, что ему "жизненно важно" обсудить с Путиным вопросы обороны. По его словам, Беларусь "обеспокоена конфронтационной политикой" Польши и Литвы.
Лукашенко заявил, что ограничение Литвой транзита в Калининград "сродни объявлению войны"
Белорусский диктатор попросил Путина помочь с "зеркальным ответом" на якобы полеты авиации НАТО с ядерным оружием возле Беларуси.
"Я задаю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество - от Бреста и Владивостока", - сказал Лукашенко.
- В ответ на морскую блокаду экспорта украинского зерна 17 июня 2022 года Литва заявила о намерении ограничить железнодорожный транзит российских товаров в Калининград . По мнению официального Вильнюса, сделать это позволяют европейские санкции.
- При этом РФ и дальше сможет неограниченно ввозить любые грузы через Балтику.
- В свою очередь Москва стала угрожать силовым вмешательством . В госдуме даже появился законопроект о признании недействительным провозглашения независимости Литвы.
- На Западе не исключают, что разблокировать транзит в Калинград россияне попытаются путем захвата Сувалкского коридора - узкой полосы польско-литовского приграничья, отделяющей бывшую Восточную Пруссию от Беларуси.
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