Лукашенко на встрече с Путиным сказал, что ограничение Литвой транзита в Калининград "сродни объявлению войны"

Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко заявил, что ему "жизненно важно" обсудить с Путиным вопросы обороны. По его словам, Беларусь "обеспокоена конфронтационной политикой" Польши и Литвы.

Лукашенко заявил, что ограничение Литвой транзита в Калининград "сродни объявлению войны"

Белорусский диктатор попросил Путина помочь с "зеркальным ответом" на якобы полеты авиации НАТО с ядерным оружием возле Беларуси.

"Я задаю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество - от Бреста и Владивостока", - сказал Лукашенко.

В ответ на морскую блокаду экспорта украинского зерна 17 июня 2022 года Литва заявила о намерении ограничить железнодорожный транзит российских товаров в Калининград . По мнению официального Вильнюса, сделать это позволяют европейские санкции.

При этом РФ и дальше сможет неограниченно ввозить любые грузы через Балтику.

В свою очередь Москва стала угрожать силовым вмешательством . В госдуме даже появился законопроект о признании недействительным провозглашения независимости Литвы.

На Западе не исключают, что разблокировать транзит в Калинград россияне попытаются путем захвата Сувалкского коридора - узкой полосы польско-литовского приграничья, отделяющей бывшую Восточную Пруссию от Беларуси.