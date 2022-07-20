Лукашенко может заменить "смотрящий" от российского лобби Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун

Заместитель председателя Службы безопасности Украины 2014-2015 гг. поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Александр Вольфович, которого поставило "смотрящим" российское лобби, может заменить Лукашенко", - отметил Ягун.

Генерал-майор СБУ добавил, что потеря Лукашенко должности президента вполне возможна.

"Это факт, что Республика Беларусь может потерять такую фигуру, как действующий президент Александр Лукашенко, а его место занять кто-нибудь другой", - отметил Виктор Ягун.

13 июля политический аналитик Владимир Горбач высказал мнение, что Лукашенко – самый удобный президент Беларуси для Кремля.

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