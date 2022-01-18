Лукашенко может выступить провокатором вооруженного противостояния между Украиной и Беларусью с привлечением войск РФ, - Цыбулько
Политтехнолог Владимир Цыбулько считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может спровоцировать новую агрессию против Украины
Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы".
"Самое главное для Путина сейчас, заставить ВСУ рассредоточиться по всему периметру украинской границы. Львиная доля боеспособных войск сконцетрована на востоке страны. Ситуация заставляет Украину привлекать дополнительные ресурсы и, по сути, мы имеем уникальную ситуацию с абсолютной капитуляцией Лукашенко перед Путиным", - сказал Луковица.
По его мнению, Украина получила реальную угрозу с севера.
"Загнанный в угол Лукашенко может ситуативно выступить провоктором вооруженного противостояния между Украиной и Беларусью, для того чтобы создать "казус Белли" и привлечение российских войск. Союз диктаторов и совместные учения выглядят как очередное принуждение Украины к какой-то дополнительной мобилизации. Это попытка подтолкнуть украинские власти к целой цепи ошибок. Усиление границы с помощью Нацгвардии, оно вынуждено. Ложь Лукашенко, концентрирующиеся войска, - это полицейский корпус", - сказал политехнолог.
Он добавил, что Россия и Беларусь проводят реальные учения по привлечению ПЗРК, истребителей.
"Россия притягивает на территорию Беларуси под эти учения целый спектр высокотехнологичного оружия. Украине придется перенапрячься, чтобы перекрыть это направление", - подытожил Цыбулько.
- Первые российские подразделения, которые примут участие в совместных военных учениях "Союзная решимость-2022" с 10 по 20 февраля, уже прибыли в Беларусь.
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