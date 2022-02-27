Лукашенко может в любой момент отправить белорусские войска в Украину, - Кулеба

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, передает Liga.net .

Он отметил, что Россия использовала территорию Беларуси для нападения на Украину, в частности, производила обстрелы.

"Лукашенко может в любой момент дать приказ отправить белорусскую армию в Украину, чтобы вместе с русским убивать украинских мужчин, женщин, пожилых людей и детей",- сказал Кулеба.



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Кулеба также добавил, что Беларусь должна столкнуться с теми же санкциями, что и Россия, если продолжит предоставлять свою территорию для агрессии и отправит армию.

По его словам, давление нужно усиливать, пока Россия и Беларусь не перестанут убивать украинцев, и РФ полностью не выведет войска из Украины.

"Я призываю ударить Россию сильнее. Я призываю ударить Россию сейчас. Это вопрос часов, а не дней, чтобы сделать эти важные решения и шаги", - добавил он.