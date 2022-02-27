Лукашенко может в ближайшие часы принять решение об участии Беларуси в войне РФ против Украины
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может в ближайшие часы принять решение об участии своей страны в войне, которую развязала Россия против Украины
Об этом сообщает Центр оборонных стратегий.
Существует очень большая вероятность, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств вооруженных сил Беларуси против украинских сил обороны.
В центре отмечают, что единственной причиной такого решения будет то, что гражданин Лукашенко полностью зависит, в том числе в вопросе собственной безопасности, от Путина.
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