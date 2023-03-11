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Лукашенко может участвовать в подготовке большой провокации со стороны Белоруссии, - Санников

11 мартa, 2023 суббота
14:38
война с Россией Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным

Деятель белорусской оппозиции, экс-замминистра иностранных дел Беларуси и экс-кандидат на пост президента этой страны Андрей Санников считает, что истерики Лукашенко и его лживые высказывания по поводу происшествия в Мачулищах могут указывать на то, что действительно может готовиться большая провокация при его участии

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Режим Лукашенко является полноценным участником российской войны против Украины. Не надо забывать о том, что он предоставляет всю свою территорию Кремлю для войны. И сегодня с аэродрома, который стал известен после происшествия с российским АВАКСом (авиационная система предупреждения и управления – ред.) , взлетел МиГ-31 – это тот же истребитель, который способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". То есть недружественные действия со стороны Лукашенко происходят все время", - отметил деятель белорусской оппозиции.

Андрей Санников подчеркнул еще один факт – в очередной раз продолжили в Беларуси, так называемые, продолжающиеся уже год военные маневры, потому что их продолжают по приказу Кремля. И потому тревоги абсолютно оправданы, потому что есть повышенная боевая готовность на северном направлении.

"А субъективные факторы, истерики Лукашенко и его лживые высказывания по поводу происшествия в Мачулищах могут указывать на то, что действительно может готовиться большая провокация при его участии. Мы видим, что постоянно испытывают границы. Польша устанавливает укрепления, в частности противотанковые ежи, на границе с Беларусью. Укрепляет границу Литва. Постоянно происходят провокации на этом направлении с использованием мигрантов, это началось задолго до массированного вторжения России с помощью Беларуси на территорию Украины", - рассказал экс-замминистра иностранных дел Беларуси.

Санников отметил, что постоянно происходят провокации со стороны пограничников режима Лукашенко, а также со стороны военных.

"Сегодня по меньшей мере 20 полигонов Беларуси заняты российскими войсками, которых там тренируют. Поэтому разведка Украины и Министерство обороны Украины постоянно отмечают, что следят очень внимательно ситуацию, и поводов говорить, что будет какое-то массовое вторжение, нет. Это правильно, пожалуй. Но то, что небольшими группами или достаточно большими можно совершать опасные провокации, всем понятно, поэтому нужно серьезно относиться к такой информации и таким заявлениям ГУРа, украинской разведки, которая предупреждает, что может наступить такая фаза войны, которой многие боятся, – переход вооруженных сил Лукашенко через границу с Украиной", - сказал оппозиционер.

Украина
Россия
Белорусь
Александр Лукашенко
ГУР
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