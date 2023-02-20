Лукашенко может сыграть нестандартно, когда увидит конечный проигрыш Путина, - дипломат Омелян
Владимир Омелян, политик, дипломат, министр инфраструктуры Украины (2016-2019), военнослужащий ВСУ, не исключает ситуации, что Лукашенко может попросить российские войска покинуть территорию Беларуси, когда увидит, что Путин окончательно проиграл
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Я смотрел видео с последней встречи Путина и Лукашенко и оно мне показалось действительно интересным, потому что раньше Лукашенко на этих встречах был всегда с изогнутой спиной, заглядывая в глаза Путину. А на этот раз поведение Лукашенко выглядело как изысканный троллинг, когда он перебивал вступительное слово Путина, когда переспрашивал понравилась ли пресс-конференция, а Путин едва не оправдывался. Я не исключаю такой ситуации, когда Лукашенко увидит, что Путин конечно проиграл, не имея никакого выхода, тогда он попросит российские войска покинуть территорию Беларуси", - предположил дипломат.
Владимир Омелян отметил, что такая ситуация действительно будет непредсказуемой, потому что у Путина точно не будет возможности воевать на два фронта.
"Лукашенко может сыграть нестандартно. Но мы должны помнить, что по состоянию на сегодняшний день и все время Беларусь была верным союзником Кремля и остается им, для них падение Украины более важно, чем падение России", - прокомментировал Омелян.
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