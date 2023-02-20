Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Я смотрел видео с последней встречи Путина и Лукашенко и оно мне показалось действительно интересным, потому что раньше Лукашенко на этих встречах был всегда с изогнутой спиной, заглядывая в глаза Путину. А на этот раз поведение Лукашенко выглядело как изысканный троллинг, когда он перебивал вступительное слово Путина, когда переспрашивал понравилась ли пресс-конференция, а Путин едва не оправдывался. Я не исключаю такой ситуации, когда Лукашенко увидит, что Путин конечно проиграл, не имея никакого выхода, тогда он попросит российские войска покинуть территорию Беларуси", - предположил дипломат.

Владимир Омелян отметил, что такая ситуация действительно будет непредсказуемой, потому что у Путина точно не будет возможности воевать на два фронта.

"Лукашенко может сыграть нестандартно. Но мы должны помнить, что по состоянию на сегодняшний день и все время Беларусь была верным союзником Кремля и остается им, для них падение Украины более важно, чем падение России", - прокомментировал Омелян.