Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Приказы о перемещении войск и возможном вторжении в Украину Лукашенко получает из кремля. Лукашенко превратился в гауляйтера Путина. Мы же видим, что он занимается оправданием действий Путина. Когда он говорит о том, что белорусская армия не принимала и не участвует в войне против Украина и это его заслуга, это вызывает очень большие сомнения. Поскольку сразу после встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге с территории Беларуси полетели ракеты в Украину. И уже россияне расконсервируют военную технику в Беларуси и отправляют ее на фронт в Украине", - объяснил Бульба.

Бульба также добавил, что Лукашенко может привлечь против Украины только 3 бригады Сил специальных операций Беларуси, наиболее боеспособных.

"Лукашенко и Путин может привлечь против Украины 3 бригады ССО Беларуси, которые являются наиболее боеспособными. Они постоянно проводят обучение с россиянами. Численность этих войск в Беларуси составляет более 9 тыс. человек. Лукашенко также может привлечь 120 мотопехотную бригаду. То есть максимум, что может привлечь Лукашенко против Украины это 12-15 тыс. белорусских войск", - добавил Бульба.

В ночь с 24 на 25 июня 2022 г. РФ возобновила применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" для ударов по Украине из Беларуси .

В субботу, 25 июня, Россия впервые нанесла авиационный удар по Украине непосредственно с территории Беларуси



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