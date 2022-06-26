Лукашенко может привлечь против Украины 12-15 тыс. белорусских военных, - руководитель "Белого легиона" Бульба
Руководитель "Белого легиона" Сергей Бульба считает, что Лукашенко может привлечь против Украины от 12 до 15 тыс. белорусских военных
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Приказы о перемещении войск и возможном вторжении в Украину Лукашенко получает из кремля. Лукашенко превратился в гауляйтера Путина. Мы же видим, что он занимается оправданием действий Путина. Когда он говорит о том, что белорусская армия не принимала и не участвует в войне против Украина и это его заслуга, это вызывает очень большие сомнения. Поскольку сразу после встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге с территории Беларуси полетели ракеты в Украину. И уже россияне расконсервируют военную технику в Беларуси и отправляют ее на фронт в Украине", - объяснил Бульба.
Бульба также добавил, что Лукашенко может привлечь против Украины только 3 бригады Сил специальных операций Беларуси, наиболее боеспособных.
"Лукашенко и Путин может привлечь против Украины 3 бригады ССО Беларуси, которые являются наиболее боеспособными. Они постоянно проводят обучение с россиянами. Численность этих войск в Беларуси составляет более 9 тыс. человек. Лукашенко также может привлечь 120 мотопехотную бригаду. То есть максимум, что может привлечь Лукашенко против Украины это 12-15 тыс. белорусских войск", - добавил Бульба.
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