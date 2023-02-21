Лукашенко может потерять власть, а Путин – единственного союзника, если Беларусь вступит в войну, – оппозиционер Ковалевский
Представитель по иностранным делам Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский считает, что Путин не давит на Лукашенко
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Нет давления Путина на Лукашенко. Есть понимание того, что белорусский народ не будет терпеть вступление в войну белорусских военных. Это сдерживает и Лукашенко, и Путина от отправки военных Беларуси. Они понимают, что это может привести к дестабилизации ситуации в Беларуси еще больше", – объяснил Ковалевский.
По его словам, Лукашенко может потерять власть, а Путин – единственного и важного стратегического союзника.
"Благодаря Лукашенко, он (Путин, - ред.) может угрожать Украине на 1084 км белорусско-украинской границы. Для Путина это недопустимая потеря, это может остановить войну. Потому что Россия потеряет наиболее значительное стратегическое преимущество над Украиной по сравнению с 2014 годом" , – подчеркнул Ковалевский.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о намерении совершить рабочий визит в Иран в середине марта
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Лукашенко пытается не дать Путину отправить армию Беларуси в Украину, поскольку это будет означать конец режима самопровозглашенного президента
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.3
Покупка 39.3Продажа 39.93
-
EUR
Покупка 41.44Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное