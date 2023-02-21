Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нет давления Путина на Лукашенко. Есть понимание того, что белорусский народ не будет терпеть вступление в войну белорусских военных. Это сдерживает и Лукашенко, и Путина от отправки военных Беларуси. Они понимают, что это может привести к дестабилизации ситуации в Беларуси еще больше", – объяснил Ковалевский.

По его словам, Лукашенко может потерять власть, а Путин – единственного и важного стратегического союзника.

"Благодаря Лукашенко, он (Путин, - ред.) может угрожать Украине на 1084 км белорусско-украинской границы. Для Путина это недопустимая потеря, это может остановить войну. Потому что Россия потеряет наиболее значительное стратегическое преимущество над Украиной по сравнению с 2014 годом" , – подчеркнул Ковалевский.

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