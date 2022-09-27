Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"Если Лукашенко, как я уже говорил, признает результаты псевдореферендумов и поддержит оккупацию территорий Украины, то все будет разворачиваться по самому негативному сценарию. В первую очередь после признания оккупированных территорий Украины частью России, Лукашенко вынужден будет объявить мобилизацию сегодня в Беларуси. более 300 тыс. человек. Это не считая 45 тыс. человек, которые уже проходят военную службу в армии Беларуси", - рассказал Усов.

Политолог убежден, что Лукашенко по всей вероятности готовится вступить в войну против Украины.

"Дальше все может разворачиваться по двум сценариям. Однако ни один из них не лучше другого. Белорусская армия вместе с военным контингентом россиян, находящихся на территории Беларуси, могут снова открыть второй фронт против Украины. Главной задачей дня их может стать - отрезание путей снабжения Вооруженных сил Украины и отвлечения части украинской армии от других фронтов", - добавил он.

20 сентября Александр Лукашенко заявил, что не допустит, чтобы России нанесли "удару в спину" .

26 сентября российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявили, что требуют уважения с Запада

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