Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире Эспрессо.

"Я сомневаюсь, что Лукашенко как очень опытный диктатор позволит создать у себя на территории бесконтрольное войско из нескольких тысяч головорезов, ведь это будет угрожать его безопасности, стабильности режима. Думаю, он может использовать несколько вагнеровцев, чтобы реализовывать свои проекты в Африке. Так и Пригожин будет занят делом, и его безопасность будет гарантирована, и Лукашенко это ничем не будет угрожать. Наоборот будет приносить профит его проектам в Африке", - подчеркнул он.

По словам Михаила Самуся, они не будут угрожать Украине, которая на севере качественно перестраивает инфраструктуру, тренирует личный состав. В частности, зимой 2023 года Силы обороны готовились отбивать атаки нескольких десятков тысяч россиян.

"Думаю, украинское войско к любому развитию событий на этом направлении, а вагнеровцам не дадут создать лагеря. Это будет угрожать Лукашенко при определенных условиях", - подытожил эксперт.

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПИК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

Мятеж ПВК Вагнера и отбытие Евгения Пригожина в Беларусь

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .