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Лукашенко мог испугаться мятежа ЧВК Вагнера больше, чем Путин, - дипломат Ельченко

28 июня, 2023 среда
22:01
Война с Россией

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, возможно, испугался мятежа ЧВК Вагнера больше, чем российский диктатор Владимир Путин и подумал о том, что может столкнуться с аналогичной ситуацией с белорусскими добровольцами

Об этом в эфире Еспресо рассказал дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Создается впечатление со слов Лукашенко, что он считает, что "схватил Бога за бороду". Он воспользовался этой ситуацией и начал делать смелые заявления. Я уверен, что никаких дивидендов это ему не добавит, по крайней мере в отношении РФ. Возможно, он надеется, что в Беларуси его будут уважать. Лучше бы он занимался ситуацией в Беларуси, а не высказывался так, что по одной из версий он видит себя в кресле президента и премьер-министра объединенного государства (РФ и Беларуси). что до этого всего очень далеко", - сказал он.

По мнению Ельченко, ситуация с этим мятежом не имеет никакого отношения к российско-белорусским отношениям.

"Другое дело, что Лукашенко, возможно, испугался мятежа больше, чем Путин и подумал, что может столкнуться с аналогичной ситуацией. Тот же Полк Калиновского так же может зайти на территорию Беларуси и пойти маршем на Минск. Возможно, именно этого больше всего, боится Лукашенко. Его воинственные, смелые заявления рассчитаны на то, чтобы оппоненты его режима испугались, стали более осторожными и отложили планы свергнуть режим Лукашенко и сделать эту страну наконец-то нормальной", - подытожил дипломат.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.

Россия
Белорусь
Александр Лукашенко
Вагнергейт
Мятеж Вагнера
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