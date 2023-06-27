Лукашенко мечтает сыграть роль в политике России, - Климкин

Об этом в эфире Эспрессо заявил эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я не исключаю, что ЧВК Вагнера может оказаться в Беларуси. Пригожин ранее сотрудничал с белорусским режимом по Африке. История сотрудничества у них там есть. Я сомневаюсь, что Лукашенко был определяющим переговорщиком между Путиным и Пригожиным. Показать его как формального гаранта этих договоренностей - это было, как я понимаю, решение Кремля и лично Путина. По-моему, решение не удачное, поскольку оно еще раз показывает слабость Путина", - считает он.

По мнению Климкина, если нужен Лукашенко, к которому презрительно относятся в Москве, то все это выглядит откровенно скверно.

"У Пригожина хорошие связи с элитой России, хоть он и делает из себя антиэлитного бойца, но на самом деле он очень инкорпорирован в российскую элиту. Лукашенко пока пытается обеспечить свою безопасность и держаться в игре - это и тактическое ядерное оружие, и ситуация с ЧВК Вагнера. Я думаю, что Лукашенко тоже мечтает сыграть роль в политике России - это сидит у него в сознании и подсознании. На месте Путина, я бы понимал, что Лукашенко может разыграть свою карту в российской политике, договорившись с некоторыми игроками", - подытожил эксминистр.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПИК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

По данным CNN, разведка Соединенных Штатов знала о планах главаря ЧВК Вагнера пойти против руководства регулярной армии России, но не думала, что эскалация произойдет так быстро.

Евгений Пригожин 26 июня заявил, что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранение власти в стране" и назвал его "маршем справедливости"