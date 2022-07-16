Лукашенко мечтает о лаврах румынского короля Михая, - Пионтковский

Об этом он рассказал в интервью ведущему программы "Студия Запад" на телеканале "Еспресо" Антону Борковскому.

"Подобные Путину мерзавцы прекрасно чувствуют запах исходящей от него смерти. Его сейчас "кинул" Иран, им крутит Лукашенко. Что только он не вытворяет с Лукашенко: заставляет его то объединиться, то отправить войска в Украину, но Лукашенко не соглашается. Он не желает быть Муссолини при новом Гитлере, он помнит, как кончил Муссолини. Лукашенко мечтает о лаврах румынского короля Михай - был такой выдающийся король. Румыния четыре года была союзником германии, много румын воевали на сталинградстком фронте, а в конце 1944 года Михай перешел на сторону союзников и добивал Гитлера", - напомнил Пионтковский.

Также политолог добавил, что Лукашенко размышляет, как в последний момент перейти на сторону Украины.

"Всего три человека (иностранца, - ред.) получили знаменитый Орден "Победа" – Эйзенхауэр, Монтгомери, английский командир и король Михай. Всего Орденов "Победа" было 12. Михай прожил дольше всех. Лукашенко думает, что может в последний день перейти на сторону Украины и получить звание Героя Украины. Есть три великих западных деятеля, которые сформировали взгляд Запада - это Борис Джонсон, Тони Блинкен и Ллойд Остин. Эти люди, безусловно, должны получить звание Героя Украины", - подчеркнул Пионтковский.

Политический аналитик института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Владимир Горбач считает, что Лукашенко своенравен и не хочет сдавать атрибуты своей власти

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