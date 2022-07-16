English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Лукашенко мечтает о лаврах румынского короля Михая, - Пионтковский
Эксклюзив

Лукашенко мечтает о лаврах румынского короля Михая, - Пионтковский

16 июля, 2022 суббота
19:12
война с Россией

Знаковый политолог Андрей Пионтковский считает, что Лукашенко не желает быть Муссолини при новом Гитлере

Об этом он рассказал в интервью ведущему программы "Студия Запад" на телеканале "Еспресо" Антону Борковскому.

"Подобные Путину мерзавцы прекрасно чувствуют запах исходящей от него смерти. Его сейчас "кинул" Иран, им крутит Лукашенко. Что только он не вытворяет с Лукашенко: заставляет его то объединиться, то отправить войска в Украину, но Лукашенко не соглашается. Он не желает быть Муссолини при новом Гитлере, он помнит, как кончил Муссолини. Лукашенко мечтает о лаврах румынского короля Михай - был такой выдающийся король. Румыния четыре года была союзником германии, много румын воевали на сталинградстком фронте, а в конце 1944 года Михай перешел на сторону союзников и добивал Гитлера", - напомнил Пионтковский.

Также политолог добавил, что Лукашенко размышляет, как в последний момент перейти на сторону Украины.

"Всего три человека (иностранца, - ред.) получили знаменитый Орден "Победа" – Эйзенхауэр, Монтгомери, английский командир и король Михай. Всего Орденов "Победа" было 12. Михай прожил дольше всех. Лукашенко думает, что может в последний день перейти на сторону Украины и получить звание Героя Украины. Есть три великих западных деятеля, которые сформировали взгляд Запада - это Борис Джонсон, Тони Блинкен и Ллойд Остин. Эти люди, безусловно, должны получить звание Героя Украины", - подчеркнул Пионтковский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
15 июля, 2022 пятница
В террористической "ДНР" умер пленный гражданин Великобритании
переговори України з Росією
14 июля, 2022 четверг
Россия снова заговорила о переговорах с Украиной: новые условия без денацификации и демилитаризации
Вікторія Спартц
15 июля, 2022 пятница
"Непродуктивно для Украины и неуважение к американцам": конгрессвумен Спартц о заявлении Милованова, назвавшего ее "животным"
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.98
    Покупка 35.98
    Продажа 36.8
  • EUR
    Покупка 35.79
    Продажа 36.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
16 июля
20:21
на фото: Оксана Наконечна, травмотерапевтка
Около 60% украинцев будут иметь депрессии и другие психические расстройства в результате войны, - психотерапевт Наконечная
20:07
Обновлено
Последствия обстрела Винницы
Спасатели завершили разбор завалов после обстрелов в Виннице, 24 человека погибли
19:59
Предстоятели УПЦ (МП) Онуфрий и ПЦУ Епифаний. Между ними – предстоятель УГКЦ Святослав
Отдельные чиновники и правоохранители блокируют выход приходов из Московского патриархата. Заявление ПЦУ
19:47
Во Франции и Испании продолжают бушевать лесные пожары, тысячи людей эвакуированы
19:23
Россияне из района Каспийского моря выпустили по Украине шесть ракет: четыре сбили ПВО, две попали по Черкасчине
19:12
Эксклюзив
Украинцы требуют плюрализма мнений, - нардеп Синютка о необходимости возвращения Еспресо в цифровое вещание
19:09
Оккупанты перегруппируют подразделения на Слобожанском направлении и планируют наступление, - Генштаб ВСУ
19:00
Россия – террорист: 10 самых кровавых терактов страны-оккупанта
18:55
На фото Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины отразили вражеские атаки на Донетчине и не дали установить контроль над Углегорской ТЭС, - Генштаб
18:52
Кремль запустил в Германии информационную спецоперацию против Украины
18:41
Эксклюзив
Николай Княжицкий
У нас нет проблем с венгерским меньшинством, но есть проблема с правительством Венгрии, которое пытается понравиться Путину, - Княжицкий
18:38
Эксклюзив
Россияне боятся атаки на Харьковщине, чтобы ВСУ случайно не перешли границу с Россией, - польский генерал Скшипчак
18:34
Последствия обстрела в Донецкой области
Россияне обстреляли Покровск: повреждены 16 домов и бывшее здание Дворца культуры
18:25
Россияне ударили по агрокомплексу на Черкасчине
18:05
США выделят $1 млрд на продовольственную безопасность в Северной Африке и на Ближнем Востоке, - Reuters
17:57
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ продвигаются на Херсонском направлении, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
17:49
Эксклюзив
Сегодня вторая промежуточная капитуляция России, – политолог Пионтковский
17:48
Осужденная на 5 лет жительница Ивана-Франковска была помощницей херсонского коллаборанта Стремоусова
17:47
Государство погасит задолженности для студентов-контрактников с оккупированных территорий и зоны боевых действий
17:43
Суд над Россией за геноцид украинцев начнется в Гааге в октябре
17:30
Эксклюзив
ВСУ провели шедевральную операцию на Донбассе, когда оттянули все силы РФ и били их, - польский генерал Скшипчак
17:19
МН17
ЕС в годовщину катастрофы MH17 призывает привлечь виновных к ответственности
17:15
На фото пожар в результате российских обстрелов
В результате ракетных обстрелов Одессы ранен мужчина
16:57
Эксклюзив
Украина раша война
Украинские врачи выступили против участия России на конгрессе международного научного сообщества в Вене, - врач-рентгенолог Гаврилюк
16:47
Прокуратура Германии расследует утечку секретной информации о преступлениях в Буче
16:46
Основные версии всех сайтов и компьютерных программ теперь будут украиноязычными
16:44
The Rolling Stones спели с украинскими хорами "Огонек" и "Колокольчик" в Вене
16:38
В результате ракетного удара по Краматорску 15 июля повреждены жилые дома и инфраструктура
16:23
32 года назад принята Декларация о государственном суверенитете Украины
16:18
Эксклюзив
Россияне, ударом по Южмашу в Днепре, отомстили за успешный запуск ракеты-носителя Vega, - депутат облсовета Курячий
16:14
Эксклюзив
Путин, кремлевская элита и российская армия оказались беспомощными перед мужеством украинцев, - генерал Скшипчак
16:07
"Началась лютая паника": оккупант о настроениях в подразделении, - разведка
16:04
На фото последствия обстрела Луганщины
Количество обстрелов на Луганщине уменьшилось, россияне везут боеприпасы сразу на передовую, - Гайдай
15:37
В части Мариуполя снова исчезла вода из-за халатности оккупантов
15:34
Газпром обратился к Siemens за документами для возвращения турбины для "Северного потока", - росСМИ
15:33
Пентагон
Пентагон "не видит никаких признаков" направления переданного Украине оружия еще куда-то, кроме защиты от россиян
15:24
Дожди, грозы и жара, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 17 июля
15:23
В Мелитополе российские оккупанты обыскивают дома, делают "перепись населения" - СМИ
15:21
Интервью
Страны Персидского залива помогут загнать Россию в тупик – Мария Золкина об опыте работы на арабском телевидении
15:17
Эксклюзив
Россия прибегает к ракетному террору, чтобы Зеленский пошел на условия Кремля, заботясь о жизни украинцев, - польский генерал Скшипчак
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV