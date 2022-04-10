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Главная война с Россией Лукашенко летит к Путину на космодром, чтобы говорить о войне с Украиной

Лукашенко летит к Путину на космодром, чтобы говорить о войне с Украиной

10 апреля, 2022 воскресенье
16:39
война с Россией

12 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в Амурской области

Об этом сообщает пропагандистский канал "Россия 1".

Отмечается, что Лукашенко и Путин посетят космодром "Восточный" в Амурской области.

Во время встречи речь пойдет и о войне против Украины. Одним из анонсированных к обсуждению вопросов станет "желание Беларуси выступить одним из гарантов безопасности Украины, поддерживаемого Кремлем".

Ожидается, что диктаторы пообщаются с персоналом космодрома, наградят космонавтов и проведут совместную пресс-конференцию.

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Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
русская агрессия
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