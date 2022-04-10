Лукашенко летит к Путину на космодром, чтобы говорить о войне с Украиной

Об этом сообщает пропагандистский канал "Россия 1".

Отмечается, что Лукашенко и Путин посетят космодром "Восточный" в Амурской области.

Во время встречи речь пойдет и о войне против Украины. Одним из анонсированных к обсуждению вопросов станет "желание Беларуси выступить одним из гарантов безопасности Украины, поддерживаемого Кремлем".

Ожидается, что диктаторы пообщаются с персоналом космодрома, наградят космонавтов и проведут совместную пресс-конференцию.

8 апреля РФ предложила, чтобы Беларусь стала одним из гарантов безопасности Украины.

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