Лукашенко хочет разместить на границе с Украиной российские ЗРК С-400

Об этом Лукашенко заявил во время визита на полигон в рамках военных учений "Запад-2021", передает государственное информагентство БЕЛТА .



Он рассказал о намерениях приобрести в России вооружения на общую сумму более 1 млрд долларов США, и именно обсуждению этого вопроса была посвящена значительная часть его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.



"В том числе я ему еще раз напомнил о С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы. Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас добавился и южное направление. мы с белорусскими генералами и русскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет ... мы должны готовиться - 1200 км границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр. и мы как раз говорили о то, что с-400 нам очень пригодятся. И он (Путин - ред.) дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам ", - сказал Лукашенко.



По его словам, они с Путиным согласовали список вооружения, который Беларусь получит до 2025 года. "Это около десятка самолетов, часть которых мы уже получили, несколько десятков вертолетов, Тор-М2 ... Это свидетельствует о том, что и мы, и РФ очень серьезно воспринимаем западное направление, где мы непосредственно граничит с войсками НАТО", - заявил Лукашенко.



Он добавил, что "белорусско-российской союза лишние территории не надо, дай Бог со своими справиться".

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