Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Я бы посоветовал обратить внимание на то, что Лукашенко и Токаев поддержали "мирный план" Китая. Стоит отметить, что именно Беларусь и Казахстан являются членами ОДКБ, и на эти страны Кремль мог бы опираться. Но поддержав "мирный план" Китая, каким бы он ни был, Лукашенко и Токаев поддержали не то, чего стремится на сегодняшний день Путин, а то, что говорит товарищ Си. То есть Лукашенко и Токаев встали на сторону Китая и показали, что Китай для них сегодня более важное государство, за которым они хотят скрыться", - прокомментировал белорусский журналист.

Змицер Лукашук отметил, что Лукашенко очень боится того, что Россия, получив хорошо по зубам в Украине, как утешительный приз может инкорпорировать (присоединить – ред.) и углубить интеграцию с Беларусью до такой степени, что независимая суверенная Беларусь перестанет существовать. Понятно, что Лукашенко этого не нужно, он не хочет быть губернатором северо-западного края.

"Поэтому, Лукашенко и ищет возможности спрятаться за чьей-то спиной. Он хочет, чтобы Китай вытащил его из кармана Путина. Кроме этого, куда бы Лукашенко не ездил, он всюду ездит с протянутой рукой и просит деньги. Так и здесь, вроде бы, информация , что Лукашенко договорился о торговых соглашениях с Китаем на несколько миллиардов долларов. Очевидно, что Лукашенко ездил в Китай, чтобы просить деньги и попытаться выскочить из-под влияния Кремля", - подытожил Лукашук.