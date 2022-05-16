Об этом сообщает разведка британского министерства обороны.

В отчете говорится, что присутствие белорусской армии вдоль границы с Украиной призвано замедлить продвижение украинских сил на восток и помешать подразделениям ВСУ усилить поддержку своих войск в районе Донбасса.

Сообщается, что несмотря на предыдущие предположения, по состоянию на 16 мая белорусская армия не была непосредственно вовлечена в участие в полномасштабной войне РФ против Украины. Однако территория Беларуси активно использовалась как плацдарм для наступления России на Киев и Чернигов в начале полномасштабного вторжения. С белорусской территории РФ, как известно, совершала также воздушные налеты и ракетные удары по украинским городам.

Кроме того, разведка сообщает, что президент РБ Лукашенко, вероятно, балансирует между поддержкой российского вторжения и желанием избежать прямого участия в полномасштабной войне, которую РФ начала против Украины.

Министерство обороны Британии считает, что президент Беларуси не принимает непосредственного участия в войне под страхом возможных западных санкций, активного ответа ВСУ, а также недовольства белорусских военных.

Британская разведка ранее сообщала , что в течение следующих 30 дней РФ вряд ли резко ускорит темпы продвижения.

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