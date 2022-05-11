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Главная война с Россией Лукашенко интересуют власть, а не Путин: когда президент РФ станет невыгодным — Лукашенко его бросит, — политексперт Тишкевич
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Лукашенко интересуют власть, а не Путин: когда президент РФ станет невыгодным — Лукашенко его бросит, — политексперт Тишкевич

11 мая, 2022 среда
14:10
война с Россией

Эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич убежден, что участие Беларуси в войне с Украиной уже создало для Лукашенко большие проблемы среди его электората

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Возможно участие белорусских военных в российской спецоперации – это еще больший удар для рейтингов Лукашенко. Это одна из причин, почему он петляет. Для Лукашенко тема номер один – собственная власть. Соответственно, если будет выгодно, он будет с Путиным, если же будет не выгодно, Лукашенко бросит президента РФ. Так было уже не раз в истории", – сказал Тишкевич.

Также он отметил, что политическим шагом Лукашенко сейчас будет удаление от Путина. Публичная поддержка идей президента РФ также оставляет негативный след электорату Лукашенко.
"По состоянию на сегодняшний день Лукашенко будет пытаться в определенной степени "отпетлять" от Путина. Если не повторить 2014 год, Лукашенко понимает, что это уже невозможно, то по крайней мере он попытается дистанцироваться от президента РФ на сколько возможно", - заметил эксперт.

  • 5 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь привела отдельные подразделения вооруженных сил в высшие степени боеготовности.

  • Белорусское военное руководство приступило к проверке боеготовности войск и развертыванию сил спецопераций на трех направлениях, в частности на границе с Украиной

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