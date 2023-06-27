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Эксклюзив

Лукашенко имеет небоеспособную армию, ЧВК Вагнера должна это исправить, - военный эксперт Ступак

27 июня, 2023 вторник
14:22
Война с Россией

Военный эксперт Иван Ступак считает, что Лукашенко уговорил Пригожина перебросить ЧВК Вагнера на территорию Беларуси для подготовки и обучения белорусской армии

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"У Лукашенко полностью импотентая, стерильная армия. Там могут разве бряцать медальками и ездить в ОДКБ. Реального опыта боевых действий в белорусской армии нет. И, сравнивая свою армию с украинской и российской, Лукашенко понимает, что рано или поздно это сработает против. Поэтому вполне возможно, что он приобрел себе частную армию, которая будет тренировать его военных", - объяснил Ступак.

Эксперт добавил, что Лукашенко очень боится повторения в Беларуси событий, произошедших в России.

"Лукашенко считает, что с помощью ЧВК Вагнера сможет сделать из своей армии более профессиональную, которая сможет воевать дронами, авиацией и вести бои в городских условиях. Еще бы хотелось добавить, что именно в тот день, когда вагнеровцы двигались в Москву, прозвучало ряд заявлений от белорусской оппозиции, что такая же судьба ждет и Лукашенко, поэтому он мог настолько испугаться, что предложил забрать вагнеровцев, ставших его частной армией для охраны", - добавил он.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Предводитель вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

По данным CNN, разведка Соединенных Штатов знала о планах главаря ЧВК Вагнера пойти против руководства регулярной армии России, но не думала, что эскалация произойдет так быстро.

Евгений Пригожин 26 июня заявил, что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости"

Белорусь
Александр Лукашенко
оккупированные территории
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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