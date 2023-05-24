Об этом в эфире Еспресо заявил белорусский общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

"Для Кремля Лукашенко сейчас просто идеальный гауляйтер. У них нет никакой альтернативы ему и через Лукашенко удается идеально контролировать Беларусь. Если бы сейчас Лукашенко где-то пропал, умер - у Кремля было бы столько головной боли, что делать с Беларусью. Неизвестно, например, будет ли секретарь совбеза Вольфович иметь поддержку, все ли кланы на него согласятся, сможет ли он руководить вертикалью власти, которую Лукашенко строил под себя", - сказал он.

По словам Вячорки, сейчас в окружении Лукашенко нет ни одной фигуры, которая могла бы прийти и ее бы приняли другие номенклатурщики, не говоря уж об обществе.

"Россия это очень понимает, для нее этот статус-кво лучше, чем сейчас открывать ящик Пандоры. Если будет какое-то изменение, какая-то динамика – ситуация может взорваться. Все закручено настолько, что каждое событие, каждая ошибка может стать триггером. Или для протестов, или для изменений, или для конфликтов внутри номенклатуры", - добавил оппозиционер.

Он добавил, что Кремль это тоже понимает, поэтому они держат Лукашенко, тот держится за кресло.

"Кремль знает как с ним говорить, на что давить, как его успокаивать и поэтому они его поддерживают. Можно говорить о кандидатах, но это спекуляции без всяких оснований. Я не вижу у Кремля никакой возможности заменить Лукашенко более лояльной фигурой. Более лояльного России, чем Лукашенко, нет", - подытожил Вячорка.