Лукашенко – идеальный гауляйтер для РФ, если начнется какая-то динамика – ситуация может взорваться, - советник Тихановской
Кремль понимает, что если в Беларуси начнется какая-нибудь динамика, то ситуация может взорваться. Каждое событие может стать триггером либо для протестов, либо для конфликтов внутри номенклатуры
Об этом в эфире Еспресо заявил белорусский общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.
"Для Кремля Лукашенко сейчас просто идеальный гауляйтер. У них нет никакой альтернативы ему и через Лукашенко удается идеально контролировать Беларусь. Если бы сейчас Лукашенко где-то пропал, умер - у Кремля было бы столько головной боли, что делать с Беларусью. Неизвестно, например, будет ли секретарь совбеза Вольфович иметь поддержку, все ли кланы на него согласятся, сможет ли он руководить вертикалью власти, которую Лукашенко строил под себя", - сказал он.
По словам Вячорки, сейчас в окружении Лукашенко нет ни одной фигуры, которая могла бы прийти и ее бы приняли другие номенклатурщики, не говоря уж об обществе.
"Россия это очень понимает, для нее этот статус-кво лучше, чем сейчас открывать ящик Пандоры. Если будет какое-то изменение, какая-то динамика – ситуация может взорваться. Все закручено настолько, что каждое событие, каждая ошибка может стать триггером. Или для протестов, или для изменений, или для конфликтов внутри номенклатуры", - добавил оппозиционер.
Он добавил, что Кремль это тоже понимает, поэтому они держат Лукашенко, тот держится за кресло.
"Кремль знает как с ним говорить, на что давить, как его успокаивать и поэтому они его поддерживают. Можно говорить о кандидатах, но это спекуляции без всяких оснований. Я не вижу у Кремля никакой возможности заменить Лукашенко более лояльной фигурой. Более лояльного России, чем Лукашенко, нет", - подытожил Вячорка.
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