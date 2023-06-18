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OPINION

Лукашенко и ядерное оружие: Западу безразлично

Сергей Таран
18 июня, 2023 воскресенье
08:00
Мнение

Раньше Вашингтон хотя бы называл такой шаг безответственным. А сейчас – тишина

Ядерное оружие в Беларуси оказалось пшиком. Уже несколько суток прошло, как Путин вместе с Лукашенко помпезно объявили о дате размещения на территории Беларуси ядерного оружия – это должно быть 7-8 июля – а мир никак не реагирует на эти угрозы. Запад уже не поддается на ядерный шантаж России.

А одним из важнейших инструментов ядерного оружия является возможность оказывать психологическое и политическое давление. То есть ты можешь не применять ядерное оружие, но все игроки знают, что оно у тебя есть, и, соответственно, относятся с большим вниманием к твоим словам и интересам.

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Одним из важнейших инструментов ядерного оружия является возможность оказывать психологическое и политическое давление. То есть ты можешь не применять ядерное оружие, но все игроки знают, что оно у тебя есть, и, соответственно, относятся с большим вниманием к твоим словам и интересам

Именно это давление Путин очень часто применял в прошлом. Помните эти презентации с "суперракетой" с атомным двигателем, которые лично проводил Путин? Разместить ядерные ракеты под границами НАТО – вообще фантазия Путина, которую он унаследовал еще от Советского союза. И, надо сказать, это на Западе на некоторых действовало.

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А сейчас ищу хоть какую-то реакцию мира на анонс о размещении российского ядерного оружия в Беларуси – а ее нет. Совершенно. Раньше Вашингтон хоть называл такой шаг безответственным. А сейчас – тишина.

Путин теряет ядерное оружие как инструмент шантажа. Для Запада он давно стал хотя еще и опасным, но уже посмешищем. По важности это такое же событие, как потеря газового шантажа Европы. И теперь своей "суперракетой" Путин может впечатлить разве что Лукашенко, у которого будет на своей территории новая ядерная морока.

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

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