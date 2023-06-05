На днях на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ он цинично заявил, что "украинский вопрос" следовало решить давно. "Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности... Все хотели мирно как-то урегулировать. А они в это время создавали боеспособные вооруженные силы ".

По мнению "бацьки" (хотя, в принципе, Лукашенко перепевает Путина), Запад устроил в Украине "коричневый переворот", а Россия и ее сателлит – Беларусь – "не начинали войну", потому что она шла уже много лет…

Можно было бы и не обращать внимание на бред московской марионетки, однако то, что Лука начал тупо копировать риторику кремлевских идеологов "русского мира", в частности тезис о "решении украинского вопроса", свидетельствует, что рашизм стал господствующей идеологией официального Минска. Несмотря на то, что РБ выступала союзником Путина с начала полномасштабного вторжения в Украину, все же Лукашенко до сих пор был осторожен в высказываниях и пропагандистских жестах. Весь его пыл предназначался в основном "ненавистному Западу".

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Теперь все по-другому. Какой-никакой, но руководитель страны, которая, среди прочих, была территорией для "окончательного решения еврейского вопроса" во времена Второй мировой войны, прибегает к нацистским формулировкам относительно соседнего народа. Фактически соглашается с планами Москвы, озвученными не раз и не дважды, уничтожить украинцев как нацию.

Какой-никакой, но руководитель страны, которая, среди прочих, была территорией для "окончательного решения еврейского вопроса" во времена Второй мировой войны, прибегает к нацистским формулировкам относительно соседнего народа. Фактически соглашается с планами Москвы, озвученными не раз и не дважды, уничтожить украинцев как нацию

Эти планы, взращенные Путиным и его "идеологами", характерны не только обнародованными украинской разведкой "черными списками" наших граждан, которые подлежали бы немедленной ликвидации после российской оккупации Украины. Они наглядно воплощены в кровавых преступлениях захватчиков, массовых расстрелах в Буче, Ирпене, Мариуполе, Херсоне и других городах и селах, которым пришлось пережить рашистское нашествие. Эти планы – в массовых депортациях украинских граждан, в частности, детей, которые Международный уголовный суд по достоинству оценил как геноцид, выдав ордер на арест Путина по всему миру. Не сомневаюсь, что где-то в кремлевских сейфах ждут своих расследователей и прокуроров более подробные алгоритмы уничтожения украинцев, создание "жизненного пространства" для орды, с логистикой массовых переселений, подсчетом патронов для расстрелов, дислокациями трудовых лагерей для украинских рабов.

Не сомневаюсь, что где-то в кремлевских сейфах ждут своих расследователей и прокуроров более подробные алгоритмы уничтожения украинцев, создание "жизненного пространства" для орды, с логистикой массовых переселений, подсчетом патронов для расстрелов, дислокациями трудовых лагерей для украинских рабов

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Если кто-нибудь захочет убедиться в стратегиях и планах российских нацистов относительно "окончательного решения украинского вопроса", то стоит посмотреть фильм "Ванзейская конференция", и все станет на свои места. Речь идет о совещании, инициированном руководителем Главного управления имперской безопасности (RSHA) обергруппенфюрером Рейнгардом Гейдрихом, на котором нацистские чиновники обсуждали то, что позже в мире назовут Холокостом.

А то, что рашизм как проявление социопатической идеологии скроен по лекалам немецкого нацизма, блестяще аргументировал в недавней публикации на "Збруче" доктор юридических наук Александр Костенко. "Метод рашизма, — пишет он, — это подмена или маскировка действительности видимостью через "переименование вещей", приписывание словам другого значения: черное переименовывается в "белое", фашизм - в "антифашизм", защита от экспансии и агрессивности российского империализма - в "русофобию", ксенофобия – в "русский мир", движение назад – на движение "вперед", война – в "невойну", последствия – в "причины", защита от агрессии – в "агрессию" и т.п.".

В этом контексте очень точными выглядят слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что "мир", который предлагает Путин и его агенты или "полезные идиоты", является "потемкинским миром". Поскольку на самом деле будет означать войну. Войну не только до "окончательного решения украинского вопроса", но и войну против всего демократического мира, войну на уничтожение, разрушение и упадок цивилизации.

А Лукашенко… Этот невежда, которого судьба выбросила на вершину белорусских властей, сам лишил себя выбора. После победы Украины он сможет полностью насладиться компанией кремлевского преступника на скамье подсудимых в Гааге.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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