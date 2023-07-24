Лукашенко и Путин создадут мифическое "западноукраинское правительство"?
Можно предположить, что пик информационной раскачки придется на осень-зиму
Визит Лукашенко в Петербург, очередные рассказы об аннексии Западной Украины поляками лишь, на первый взгляд, бред. Я бы выделил несколько аспектов, которые важны для нашего понимания того, что у изголовья у этих двух маразматиков.
1. Впервые, как минимум, мне кажется, впервые на встрече такого уровня привлекли двойника. Фотосъемка лже-Путина с посполитыми наглядно это показала. Это не значит, что Путин отдает двойникам управление страной. Это означает только то, что Лукашенко для него — это как домашние тапочки. И заявления Лукашенко подтверждают это.
Он готов и дальше играть клоуна в обмен на деньги. И если отойти в сторону нашей темы, у меня создается впечатление, что Лукашенко имеет две цели в жизни: пережить (физически) Путина, чтобы посмеяться у него на могиле, а затем передать власть любимому сыну Коле.
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2. Главный месседж этой встречи сводится к тому, что Беларусь вместе с Россией готова освободить Западную Украину от мифического вторжения поляков. Судя по всему, в ближайшее время будет создано некое западноукраинское правительство, которое должно информационно качать историю об ополчении Украины. Не исключено, что также будет создана террористическая организация, которая поставит целью "остановить" вторжение поляков и даже попытается провести какие-то теракты на территории Польши.
3. Можно предположить, что пик информационной раскачки придется на осень — зиму. Сейчас можно предположить, что пока речь не идет ни о большом наступлении из Беларуси, а можем говорить, прежде всего, об информационных кампаниях с минимальными кинетическими действиями и страшилками по Ровенской АЭС.
Ничего нового. Просто к этому нужно быть готовым.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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