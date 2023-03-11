Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Считаю, что Лукашенко едет в Иран не по делам Путина. На самом деле Лукашенко ненавидит Путина, а Путин ненавидит Лукашенко. Они вынужденные партнеры. Лукашенко ездит только по белорусским делам", - заметил Азаров.

По словам оппозиционера, Лукашенко ищет рынки сбыта белорусских товаров.

"Потому что в Европу Лукашенко не может ничего продавать. Он начал продавать в Россию свои товары, но туда вмешался Китай, который начал захватывать российский рынок. Лукашенко уже ездит по странам, где его принимают. Но развитые страны его не принимают, поэтому он и едет в Иран", - подчеркнул Азаров.

Ранее Лукашенко посетил Китай . На встрече с китайским лидером Си Цзиньпином он заявил о поддержке "мирного плана" Пекина по Украине.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 марта посетит Тегеран, где проведет переговоры со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси





