Лукашенко и Путин ненавидят друг друга, - белорусский оппозиционер Азаров
Основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL Александр Азаров отметил, что Лукашенко ищет рынки сбыта белорусских товаров
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Считаю, что Лукашенко едет в Иран не по делам Путина. На самом деле Лукашенко ненавидит Путина, а Путин ненавидит Лукашенко. Они вынужденные партнеры. Лукашенко ездит только по белорусским делам", - заметил Азаров.
По словам оппозиционера, Лукашенко ищет рынки сбыта белорусских товаров.
"Потому что в Европу Лукашенко не может ничего продавать. Он начал продавать в Россию свои товары, но туда вмешался Китай, который начал захватывать российский рынок. Лукашенко уже ездит по странам, где его принимают. Но развитые страны его не принимают, поэтому он и едет в Иран", - подчеркнул Азаров.
- Ранее Лукашенко посетил Китай . На встрече с китайским лидером Си Цзиньпином он заявил о поддержке "мирного плана" Пекина по Украине.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 марта посетит Тегеран, где проведет переговоры со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.05
Покупка 38.05Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное